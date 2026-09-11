Remis am Freitag

Trotz zweimaliger Führung blieb Fügen gegen die Reichenau nur ein Punkt

Fügens Doppeltorschütze Augustin Delic (l.) entwischte den Reichenauern (Köken/M. und Hubmann/r.) bereits in der zweiten Minute.
© Schwaninger

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