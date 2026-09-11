Wollte online Auto kaufen: Tiroler verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Bislang unbekannte Täter haben einen 56-jährigen Tiroler auf einer Internet-Verkaufsplattform mit einem vorgetäuschten Autoverkauf betrogen. Der Mann überwies zwischen 5. Juni und 19. August 2026 mehrfach Geld auf verschiedene italienische Bankkonten.

Das angebotene Fahrzeug erhielt der 56-Jährige jedoch nie und erstattete schließlich Anzeige. Laut Polizei entstand ein Schaden im niederen fünfstelligen Eurobereich.