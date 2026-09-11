Zverev nach Sieg zum 3. Mal in Folge in Grand-Slam-Finale

Alexander Zverev steht zum dritten Mal in Folge in dieser Saison in einem Tennis-Grand-Slam-Finale. Der topgesetzte Deutsche zog am Freitag mit einem 6:3,7:6(7),7:6(6) über den Russen Karen Chatschanow ins US-Open-Endspiel ein und kämpft am Sonntag um seinen zweiten Major-Triumph seiner Karriere nach jenem heuer bei den French Open. Als Gegner wartet fix ein US-Amerikaner, entweder der als Nummer acht gesetzte Ben Shelton oder der auf Position elf eingestufte Frances Tiafoe.

Zverev will es im New-York-Finale besser machen als bei seiner Premiere 2020, bei der Fünfsatzniederlage gegen den Niederösterreicher Dominic Thiem. Sollte der 29-Jährige siegen und sich den 5,5-Millionen-Dollar-Scheck sichern, wäre er der erste Deutsche seit Boris Becker 1989, der im Männer-Einzel den US-Open-Titel holt. Andere Rekorde hat der sechsfache Grand-Slam-Finalist schon jetzt sicher. Zwei US-Open-Finale hat kein Deutscher erreicht, drei Major-Endspiele in Folge zu bestreiten, ist in seinem Land ebenfalls unerreicht.

"Ich bin unglaublich glücklich, dass ich gewonnen habe. Zum dritten Mal Grand-Slam-Finale in diesem Jahr ist schon etwas Besonderes", sagte Zverev. Er habe in vergangenen Jahren auf Majorebene viel leiden müssen. "Ich war so oft so nahe dran, jetzt ist es scheinbar so, dass es mein Jahr ist. Manchmal nehmen die Sachen einfach ihren Lauf", meinte der Deutsche. Er könne es kaum erwarten, am Sonntag auf den Platz zu gehen. "Es wird unglaublich speziell, hoffentlich kann ich dafür sorgen, dass der amerikanische Traum nicht wahr wird."

Der Weltranglistenzweite, der im Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner verlor, präsentierte sich im Arthur-Ashe-Stadium im Duell mit dem Weltranglisten-50. konzentriert und trumpfte in den wichtigen Momenten auf. Im ersten Satz entschied ein Break, in der Folge musste die Entscheidung jeweils im Tiebreak fallen. Dort legte der Favorit jeweils ein tolles Comeback hin. Im 2. Satz machte er ein 3:5 wett und verwertete dann seinen zweiten Satzball. Im dritten Satz war er nach einem 0:3-Start gar 4:6 hinten und musste zwei Satzbälle abwehren, ehe er gleich seinen ersten Matchball zum 8:6 nutzte. Fast drei Stunden waren da gespielt.