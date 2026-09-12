Erste US-Abschiebung auf Anweisung von "Terroristen-Gericht"

Die USA haben erstmals eine Afghanin auf Anweisung eines "Gerichts zur Entfernung ausländischer Terroristen" (ATRC) abgeschoben. Die 47-Jährige sei Ende August in ihr Heimatland gebracht worden, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Das Ministerium sprach von einem "Präzedenzfall". Der US-Kongress hatte das Gericht vor 30 Jahren geschaffen, es hatte aber bisher nie getagt. Es soll sich um Abschiebefälle kümmern, deren Akten der Geheimhaltung unterliegen.

Die seit 2018 in den USA lebende Afghanin habe "eingeräumt, dass sie eine ausländische Terroristin ist" und auf Rechtsmittel verzichtet, teilte das Justizministerium weiter mit. Der Sohn der nun abgeschobenen Frau, Abdullah Hadschi Sada, war im vergangenen Jahr in den USA zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sich schuldig bekannt, mit einem Komplizen im Auftrag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag am Tag der Präsidentschaftswahl 2024 geplant zu haben. Seiner Mutter wurde vorgeworfen, die Pläne unterstützt zu haben.