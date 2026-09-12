Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Das Event mit über 1.000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.

"Aufbruch zur Spitze - 40 Jahre Wahl von Dr. Jörg Haider zum Partei- und Klubobmann der FPÖ" lautet der Titel des Festakts im Saal Tirol des Congresses - exakt dort, wo Herausforderer Haider in einer Kampfabstimmung den amtierenden Parteiobmann und Vizekanzler Norbert Steger mit 57,7 Prozent der Delegiertenstimmen "stürzte". Am Tag darauf kündigte der damalige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky die rot-blaue Koalition auf, es folgte eine Neuwahl. Der mehr als 13 Jahre lang währende Aufstieg Jörg Haiders und seiner FPÖ in der Opposition begann. Der gebürtige Oberösterreicher formte aus einer kleinen nationalliberalen Honoratiorenpartei eine populistische Massenbewegung. Im Jahr 2005 kam es mit der Gründung des BZÖ zum Bruch mit der FPÖ und heftigen Konflikten. Im Jahr 2008 starb Haider bei einem Autounfall.