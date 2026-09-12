Grüne fordern bessere Vorbereitung auf KI-Cyberangriffe

Angesichts in jüngster Zeit bekannt gewordener Sicherheitsvorfälle, bei denen Künstliche Intelligenz (KI) "ausgebrochen" ist und unaufgefordert andere Systeme gehackt hat, fordern die Grünen in Österreich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Der grüne Digitalsprecher Süleyman Zorba will demnächst einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen, teilte die Partei der APA mit. Als Vorbild sehen die Grünen ähnliche Forderungen des demokratischen US-Senators Bernie Sanders.

Analog zu Blackout-Übungen, bei denen größere Stromausfälle simuliert werden, sollen "Stromnetz, Banken, Spitäler und Behörden" prüfen, wie sie Cyberangriffe durch KI-Agenten überstehen. Jede Bundesbehörde solle weiters einen Plan haben, wie sie 24 Stunden lang ohne ihre KI-Systeme arbeiten kann. Die Grünen wollen zudem, dass Vorfälle mit KI-Agenten verpflichtend gemeldet werden müssen.