Vision lebt weiter
Eine „Hochschule“ der besonderen Art feiert ihren 30. Geburtstag
Seit nun 30 Jahren thront die Alpenschule hoch über Westendorf. Nach wie vor ist sie ein einzigartiges Bildungsprojekt.
© Harald Angerer
Vor 30 Jahren verwirklichte der Westendorfer Tourismuspionier Sepp Ziepl eine Idee, die damals ungewöhnlich klang: Kinder sollten die Natur nicht aus Büchern kennenlernen, sondern mitten in den Bergen erleben. Heute zählt die Alpenschule am Salvenberg zu den Vorzeigeprojekten des Bildungstourismus in Tirol.
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