Eine „Hochschule“ der besonderen Art feiert ihren 30. Geburtstag

Vor 30 Jahren verwirklichte der Westendorfer Tourismuspionier Sepp Ziepl eine Idee, die damals ungewöhnlich klang: Kinder sollten die Natur nicht aus Büchern kennenlernen, sondern mitten in den Bergen erleben. Heute zählt die Alpenschule am Salvenberg zu den Vorzeigeprojekten des Bildungstourismus in Tirol.