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Kommentar
Integration braucht tatsächlich Verbindlichkeit
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Die zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) will bei der Integration weg von der Freiwilligkeit. Ihre Partei ist freilich schon seit 15 Jahren für das Thema verantwortlich.
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