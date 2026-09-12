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Integration braucht tatsächlich Verbindlichkeit

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Die zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) will bei der Integration weg von der Freiwilligkeit. Ihre Partei ist freilich schon seit 15 Jahren für das Thema verantwortlich.

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