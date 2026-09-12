So will Grünen-Spitzenkandidat Gebi Mair zurück auf die Tiroler Regierungsbank

Mehr Stimmen, zurück in die Regierung und frischer Wind für Tirol: Landesparteichef Gebi Mair hat für die Landtagswahl 2027 klare Ziele. Der Spitzenkandidat der Tiroler Grünen wirft der aktuellen Landesregierung Stillstand und fehlende Leidenschaft vor. Doch wie realistisch ist eine grüne Regierungsbeteiligung? Mit wem würde Mair koalieren, wo verlaufen seine roten Linien und was passiert, wenn die Grünen bei der Wahl nicht zulegen?