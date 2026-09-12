🎧 Podcast mit den Parteichefs
So will Grünen-Spitzenkandidat Gebi Mair zurück auf die Tiroler Regierungsbank
Grünen-Landessprecher Gebi Mair stellt sich im Podcast-Studio der Tiroler Tageszeitung den Fragen von Liane Pircher und Manfred Mitterwachauer (beide re.).
© Rita Falk
Mehr Stimmen, zurück in die Regierung und frischer Wind für Tirol: Landesparteichef Gebi Mair hat für die Landtagswahl 2027 klare Ziele. Der Spitzenkandidat der Tiroler Grünen wirft der aktuellen Landesregierung Stillstand und fehlende Leidenschaft vor. Doch wie realistisch ist eine grüne Regierungsbeteiligung? Mit wem würde Mair koalieren, wo verlaufen seine roten Linien und was passiert, wenn die Grünen bei der Wahl nicht zulegen?
🎧 Podcast | Gebi Mair im Gespräch
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