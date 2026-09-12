„Illegal entsorgt“
Schwere Vorwürfe am Berg: Wurde auf der Europahütte Müll verbrannt und verscharrt?
Das Schutzhaus, das derzeit umgebaut wird, steht in den Zillertaler Alpen – genau auf der Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien.
© Leonhard Angerer/MoDusArchitects
Auf der Europahütte soll Abfall illegal verbrannt und verscharrt werden. Das behauptet der Verfasser eines anonym versandten Briefes. Die Behörde findet bei einer Kontrolle tatsächlich viel Unrat. Der soll aber schon älter sein. Anzeige gibt es vorerst keine. Aber warum? Und wie geht es jetzt weiter?
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