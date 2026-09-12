Schwere Vorwürfe am Berg: Wurde auf der Europahütte Müll verbrannt und verscharrt?

Auf der Europahütte soll Abfall illegal verbrannt und verscharrt werden. Das behauptet der Verfasser eines anonym versandten Briefes. Die Behörde findet bei einer Kontrolle tatsächlich viel Unrat. Der soll aber schon älter sein. Anzeige gibt es vorerst keine. Aber warum? Und wie geht es jetzt weiter?