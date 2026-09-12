Ein Baby für „Mother Monster“: Lady Gaga und ihr Verlobter sind Eltern geworden

Immer wieder hat die Sängerin von ihrem Wunsch, Mutter zu werden, gesprochen. Nun soll dieser in Erfüllung gegangen sein, berichten US-Boulevardblätter.

US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt: Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern geworden. Die Boulevardblätter Page Six und „People“ berichteten am Freitag von der Geburt des Kindes, ohne nähere Angaben über Geschlecht, Namen oder Geburtstag zu machen. Page Six veröffentlichte zudem Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen.