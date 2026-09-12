Baustellen-Besichtigung
Hinter den Kulissen der Mega-Baustelle: Die ersten Meter der neuen Lueg-Brücke gibt es schon
Er kennt die Baustelle wie seine Westentasche: Bauingenieur Andreas Färber ist Asfinag-Projektleiter für die Neuerrichtung der Luegbrücke.
© Daniel Liebl
Sie ist eine der spektakulärsten Baustellen weit und breit – nicht nur, weil dort sogar Kranführer schlucken müssen. Der Neubau der A13-Luegbrücke – bei aufrecht fließendem Verkehr – stößt daher auf großes Interessierte.
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