Lenk- und Ruhezeiten manipuliert
Nach Lkw-Großkontrolle in Tirol: „Geldstrafen allein reichen offenbar nicht aus“
1600 Verstöße an nur zwei Tagen, rund 1150 davon entfielen allein auf manipulierte oder nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten.
© Liebl Daniel
Bei einer zweitägigen Kontrolle des Schwerverkehrs in ganz Tirol wurden viele Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Die Gewerkschaft vida fordert nun schärfere Kontrollen sowie strafrechtliche Konsequenzen für Auftrag- und Dienstgeber.