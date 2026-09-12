Virtuelle Realität
Letzte Ruhestätte von Ötzi digital erleben: Umhausen holt das Tisenjoch ins Tal
Tourismuslandesrat Mario Gerber und Ötzidorf-Präsident Michael Kapferer (v.l.) sowie die Ötzi-Darsteller eröffneten die digitale Fundstelle.
© Parth
Als vor 35 Jahren Erika und Helmut Simon „den Mann im Eis“ auffanden, der später als Ötzi weltbekannt wurde, hätte man sich die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses archäologischen Kriminalfalls kaum ausmalen können. Jetzt ist der Fundort im Ötzidorf in Umhausen virtuell zu bewundern.
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