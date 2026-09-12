111,5 Millionen Euro gehen nach Österreich: Glückspilz knackte Europot

Dabei handelt es sich erst um den dritten dreistelligen Millionengewinn in Österreich und damit auch den dritthöchsten Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus Salzburg hat bei der Euromillionen-Ziehung am Freitag 111,5 Millionen Euro gewonnen. Das gaben die Österreichischen Lotterien am Samstag bekannt. Die richtige Gewinnkombination lautete 1, 7, 15, 39 und 50 sowie die Sterne 1 und 11. Drei Tipps waren laut den Lotterien auf dem Normalschein angekreuzt, was gar nicht nötig gewesen wäre, denn gleich im ersten befanden sich die „5 plus 2 Richtigen“.

Zudem sei auf dem Wettschein eine Laufzeit von zwei Ziehungen angekreuzt gewesen, erst bei der zweiten Ziehung habe sich der Erfolg eingestellt, hieß es. Exakt 111.516.282 Euro beträgt der Gewinn. Dabei handelt es sich erst um den dritten dreistelligen Millionengewinn in Österreich und damit auch den dritthöchsten Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien.