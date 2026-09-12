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Sieg im Spitzenspiel
Mayrhofen-Torjäger Fuchs bändigte die Haller Löwen: „Toreschießen liegt mir im Blut“
Gleic zweimal netzte Lukas Fuchs gegen Hall ein.
© Alexander Schwaninger
Von Michael Pipal
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