Musik und Schmankerln statt Kühe: Almabtriebsfest ist zum Tabu-Thema geworden

Zum fünften Mal findet in Mayrhofen der Zillertaler Bauern- & Musikherbst statt, mit dem man sich vom klassischen Almabtrieb distanziert. In der Bewerbung wird auf Kuh-Bilder bewusst verzichtet, traditionelle Live-Musik und regionale bäuerliche Produkte stehen stattdessen im Zentrum.