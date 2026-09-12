Umzug mit Trachtlern
Musik und Schmankerln statt Kühe: Almabtriebsfest ist zum Tabu-Thema geworden
Am 3. Oktober werden sich wieder viele Brauchtumsgruppen des Bezirks beim Umzug durch Mayrhofen präsentieren.
© TVB Mayrhofen-Hippach/Phillip Geisler
Zum fünften Mal findet in Mayrhofen der Zillertaler Bauern- & Musikherbst statt, mit dem man sich vom klassischen Almabtrieb distanziert. In der Bewerbung wird auf Kuh-Bilder bewusst verzichtet, traditionelle Live-Musik und regionale bäuerliche Produkte stehen stattdessen im Zentrum.
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