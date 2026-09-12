Trump will ein ungeteiltes Irland und sorgt mit seinen Aussagen auf der Insel für Aufregung

US-Präsident Donald Trump kann wohl nicht anders: Nach den jüngsten Umbenennungs-Aktionen von Gewässern in den USA hat er nun auch einen geographischen Neuordnungsvorschlag für die grüne Insel.

Dublin, Washington – US-Präsident Donald Trump würde laut eigener Aussage „sehr gerne“ eine Wiedervereinigung von Irland und Nordirland sehen. „Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein“, sagte Trump am Samstag nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin in Dublin. Die Aussage sorgte in Irland und Großbritannien am Mittag für große Aufregung.

„Es kann genauso gut jetzt passieren“

Die Wiedervereinigung des seit über einem Jahrhundert geteilten Landes wäre ein „großer Erfolg“, auf den alle stolz sein könnten, sagte Trump. „So wie ich das sehe, wird es ohnehin irgendwann passieren. Dann kann es genauso gut jetzt passieren“, sagte der US-Präsident. An Martin gewandt fügte Trump hinzu, dieser sei „genau der richtige“ Mann dafür. Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. „Aber ich denke, es wäre eine großartige Sache“, sagte Trump.

Besuch zum Golfen

Trump war am Samstag in Irland eingetroffen. Er freute sich nach Angaben des irischen Vize-Regierungschefs Simon Harris „sehr“ auf seinen Golfplatz an der Westküste Irlands. „Er ist ein Mann, der Golf offensichtlich liebt, und er ist sehr stolz auf sein Resort in Doonbeg und freut sich darauf, dorthin zu fahren“, sagte Harris am Samstag dem Sender RTÉ, nachdem er Trump in der Früh auf dem Flugfeld in Dublin zu dessen zweitägigen Besuch mit teils auch offiziellen politischen Terminen begrüßt hatte.

Der US-Präsident schritt in Dublin die Ehrengarde ab. In der irischen Bevölkerung hielt sich die Begeistertung über den Besuch Donald Trumps in Grenzen. © AFP/Smialowski

Im Anschluss wurde Trump von der irischen Präsidentin Catherine Connolly vor deren Residenz Áras an Uachtaráin empfangen. Geplant waren bis Sonntagabend unter anderem ein Gespräch mit Regierungschef Micheál Martin sowie ein Auftritt vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft sowie Wirtschaftsvertretern. Zentraler Anlass der Reise ist aber nicht die Politik, sondern das Golfturnier Irish Open, das auf Trumps Golfresort im westirischen Doonbeg stattfindet.

Proteste geplant

Nach Angaben des irischen Rundfunks RTÉ sind jedoch nicht alle Iren begeistert von dem Besuch des US-Präsidenten. Etwa in Dublin war ein Protestmarsch geplant. Und auch in Doonbeg sowie am Flughafen Shannon sollte es den Angaben nach Proteste geben. Die irische Polizei, auch Gardaí genannt, bereitete sich mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen auf den Besuch vor und spricht der Nachrichtenagentur PA zufolge von einem der komplexesten Einsätze, die je durchgeführt wurden.