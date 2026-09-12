50-Jährige stürzte bei Bergtour in Neustift bis zu 100 Meter ab

Bei einer Bergtour im Stubaital ist eine 50-jährige Österreicherin über steiles Gelände abgestürzt. Bergrettung und Notarzthubschrauber bargen die schwer verletzte Frau.

Neustift im Stubaital – Eine 50-jährige Österreicherin hat sich am Samstag bei einem Bergunfall im Bereich der Brennerspitze schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 12.20 Uhr bei einer Bergtour ausgerutscht. Anschließend stürzte sie laut Polizei rund 70 bis 100 Meter über steiles, mit Gras bewachsenes Gelände ab.