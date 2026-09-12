17-Jähriger rast in gestohlenem Auto durch Passau

Ein 17-Jähriger hat sich bei Passau in einem gestohlenem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei baute er mehrere Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er eine Straßensperre der Polizei durchbrochen hatte und auf einen Beamten zugefahren war, kam es laut Polizei "zum Schusswaffeneinsatz auf das Fahrzeug". Bei der weiteren Flucht sei der Wagen "verunfallt", der dabei leicht verletzte Fahrer sei widerstandslos festgenommen worden.