Schweden-Wahl: Enges Rennen zwischen Links und Rechts

Bei der Parlamentswahl in Schweden hat sich am späten Sonntagabend ein enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Block und dem oppositionellen Mitte-Links-Lager abgezeichnet. Erste Exit-Polls hatten die vier linken Oppositionsparteien voran gesehen. Eine spätere Hochrechnung im schwedischen TV zeigte indes einen kleinen Vorsprung für das rechte Lager. Es konnte demnach mit 175 Sitzen rechnen, die Linkspartein mit 174. Stärkste Kraft wurden die Sozialdemokraten (SVT).

Laut dem schwedischen Sender durfte die SVT von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson mit 28,4 Prozent der Stimmen rechnen. Den Prognosen zufolge büßten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit 17,2 Prozent erstmals seit ihrem Einzug ins Parlament im Jahr 2010 an Zustimmung ein.

Ministerpräsident Ulf Kristersson, der einer Mitte-Rechts-Allianz vorsteht, führt bisher eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der Schwedendemokraten angewiesen ist. Er hatte angekündigt, diese im Falle eines Wahlsiegs in sein Kabinett aufzunehmen. Bei der vergangenen Wahl 2022 waren sie auf 20,6 Prozent gekommen. Die Wahl wird von vielen als Abstimmung über diese Partei angesehen. Die Schwedendemokraten sind eine Gruppierung mit Wurzeln im neonazistischen Randbereich. Der Wahlausgang wird darüber entscheiden, ob Schweden mit seinen 10,6 Millionen Einwohnern seinen Rechtsruck fortsetzt oder wieder zu dem Liberalismus zurückkehrt, für den es seit langem bekannt ist.

Befürworter dieses Kurses von Kristersson verweisen darauf, dass die parlamentarische Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten in den vergangenen vier Jahren zu weniger Bandenkriminalität und einem Rückgang der Asylbewerberzahlen geführt habe. Deren Parteichef Jimmie Akesson kündigte an, im Falle einer Regierungsbeteiligung das Tragen von Nikab und Burka verbieten zu wollen. Kleidung wie diese spiegelt nach seinen Worten Werte wider, die nicht nach Schweden gehörten. Am Sonntagabend war die Stimmung schaumgebremst. Die Prognosen seien "ein wenig enttäuschend", sagte eine Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei, Julia Kronlid, der Nachrichtenagentur AFP. "Aber es ist noch nicht vorbei, es kann sich noch ändern."

Das Mitte-Links-Lager warnte vor einem solchen Szenario. "Wir sind eine härtere Gesellschaft geworden, eine ruhigere, aber auch eine ärmere", sagte die frühere Regierungschefin Andersson. Kritiker werfen der Regierung vor, bürgerliche Freiheiten zu untergraben und Migranten zur Anpassung zu zwingen. So wurde der dauerhafte Aufenthaltsstatus für Flüchtlinge abgeschafft und die Regeln für Sozialleistungen wurden verschärft.

Die konservative Partei von Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson erhielt laut Exit Polls 18,1 Prozent der Stimmen. Die um 20.00 Uhr veröffentlichten Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen der Meinungsforscher. Obwohl schwedische Nachwahlbefragungen oft ein Hinweis auf das Endergebnis sind, haben sie sich nicht immer als zutreffend erwiesen. So prognostizierte im Jahr 2022 eine Nachwahlbefragung einen Sieg für Anderssons Block, am Ende wurde die Wahl aber von einer rechten Koalition unter Führung von Ulf Kristersson gewonnen, der aktuell Schwedens Ministerpräsident ist.

Mehrere Meinungsumfragen dieser Woche zeigten, dass Mitte-Links einen knappen Vorsprung vor dem regierenden rechten Block hatte. Doch Kristersson, der während seiner gesamten vierjährigen Amtszeit in den Meinungsumfragen hinterherhinkte, hat in den letzten Wochen des Wahlkampfs aufgeholt, während Andersson und ihre Sozialdemokraten an Boden verloren.

Der Parteisekretär der Sozialdemokraten, Tobias Baudin, zeigte sich laut der schwedischen Nachrichtenagentur aufgrund der ersten Exit Polls optimistisch, künftig in der Regierung vertreten zu sein. "Wir können mit allen Parteien im Reichstag zusammenarbeiten, außer mit den Schwedendemokraten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen werden", versprach Baudin inmitten einer ausgelassenen Wahlparty. Die Arbeit an der Regierungsbildung könne bereits heute Nacht - "oder morgen früh" - beginnen. Dass die Sozialdemokraten gegenüber der Wahl 2022 rund zwei Prozentpunkte einbüßten, schien niemanden zu stören, merkte TT an.

Andersson hofft auf ein Comeback als Ministerpräsidentin. Die 59-Jährige stand als erst Frau in der Geschichte des EU-Landes bereits ab Ende November 2021 für gut zehn Monate an der Regierungsspitze. Bei ihrer Stimmabgabe am Sonntag sprach sie von einer Richtungswahl. "Jetzt liegt es am schwedischen Volk zu entscheiden, in welche Richtung unser Land gehen soll", sagte Andersson. Es gehe um die Wahl zwischen einer Regierung, die erstmals "vollständig von den Schwedendemokraten dominiert" werde oder einer Regierung, "die von mir geführt wird und die Schweden in einem neuen Geist der Zusammenarbeit führen wird".

Im Falle eines Wahlsiegs des rechten Blocks wurde eine vergleichsweise unkomplizierte Regierungsbildung erwartet. Sollte sich der Vorsprung der linken Opposition in den Hochrechnungen bestätigen, wird wegen teils sehr unterschiedlicher Positionen der vier Parteien mit längeren Verhandlungen gerechnet.

Rund acht Millionen Schwedinnen und Schweden waren aufgerufen, abzustimmen. Lange vor der Wahl hatte die Opposition in Umfragen weit vorn gelegen. Kurz vor dem Termin hatte sich aber doch ein engeres Rennen um die Macht abgezeichnet als erwartet. Im Wahlkampf ging es unter anderem um die Herausforderungen des Landes im Umgang mit Migration, um Bandenkriminalität und um eine Verschärfung des Strafrechts. Aber auch um die Frage, ob die Rechtspopulisten in Schweden erstmals Teil einer Regierung werden könnten.