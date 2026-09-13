Schweden-Wahl: Linke Opposition laut Exit Polls vorn

Bei der Parlamentswahl in Schweden zeichnet sich ein Sieg der von den Sozialdemokraten angeführten Mitte-Links-Opposition ab. Die vier linken Oppositionsparteien lagen laut zwei Nachwahlbefragungen vom Sonntagabend mit 51,3 Prozent der Stimmen vor dem rechten Lager, das demnach rund 47 Prozent holte. Den Prognosen zufolge büßten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erstmals seit ihrem Einzug ins Parlament im Jahr 2010 an Zustimmung ein.