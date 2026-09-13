Schweden-Wahl: Linke Opposition laut Exit Polls vorn
Bei der Parlamentswahl in Schweden zeichnet sich ein Sieg der von den Sozialdemokraten angeführten Mitte-Links-Opposition ab. Die vier linken Oppositionsparteien lagen laut zwei Nachwahlbefragungen vom Sonntagabend mit 51,3 Prozent der Stimmen vor dem rechten Lager, das demnach rund 47 Prozent holte. Den Prognosen zufolge büßten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erstmals seit ihrem Einzug ins Parlament im Jahr 2010 an Zustimmung ein.
Ministerpräsident Ulf Kristersson, der einer Rechts-Allianz vorsteht, hatte angekündigt, die Schwedendemokraten im Falle eines Wahlsiegs in sein Kabinett aufzunehmen. Stärkste Kraft wurden laut dem schwedischen Sender SVT die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson mit 28,4 Prozent der Stimmen.
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