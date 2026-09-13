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Tiroler im vorderen Drittel
Wacker-Trainer Siller nach Remis gegen Voitsberg: „Ist kein Wunschkonzert“
Rechtsverteidiger Raphael Gallé konnte sich über mangelnde Arbeit, vor allem in Hälfte zwei, nicht beschweren.
© gepa/Schönherr
Von Alexander Gruber
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