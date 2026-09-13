In die Klinik gebracht
Überquerte mit Hund die Straße: 57-Jähriger in Innsbruck angefahren und schwer verletzt
Innsbruck – Ein 57-jähriger Österreicher ist am Samstag gegen 20 Uhr in der Langstraße in Innsbruck bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann überquerte mit einem Hund die Straße, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, der von einem 37-jährigen Österreicher gelenkt wurde.
Der 57-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Auto entstand Sachschaden. (TT.com)