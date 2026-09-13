Überquerte mit Hund die Straße: 57-Jähriger in Innsbruck angefahren und schwer verletzt

Innsbruck – Ein 57-jähriger Österreicher ist am Samstag gegen 20 Uhr in der Langstraße in Innsbruck bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann überquerte mit einem Hund die Straße, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, der von einem 37-jährigen Österreicher gelenkt wurde.