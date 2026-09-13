Sie pfeifen auf Lederhose und Ziachorgel: Warum diese Tiroler Band dem Dudelsack verfallen ist

Alles begann vor 25 Jahren mit einem Dudelsack-Kurs im oberösterreichischen Bad Goisern. Mittlerweile spielt die „Red Eagle – Tyrolean Pipe Band“ bei zahlreichen Veranstaltungen auf. Mit schottischer Tracht, Trommeln und Dudelsack. Und egal, wo die Musiker auftreten, eine Frage bekommen sie fast immer gestellt.