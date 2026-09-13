Illegale Freizeitwohnsitze: Bürgermeister werden nach Kontrollen beschimpft

Die Gemeinden Hart und Eben gehen Verdachtsfällen von illegalen Freizeitwohnsitzen nach und müssen dafür teils heftige verbale Auseinandersetzungen in Kauf nehmen. Auch mit einem Fass Bier für den Fußballclub wurde versucht, den Ortschef zum Umdenken zu bewegen. 15 Verfahren sind derzeit in Hart anhängig.