Sammlung verschenkt
„Mich müssen’s erst einmal erschlagen“: Ein Haller Original kann es nicht lassen
Die TT hat Traudl Lener in ihrem bunten Zuhause in Hall besucht. Die Bilder an den Wänden hat sie selbst gemalt.
© Axel Springer
Haare schneiden, Bilder malen, Theaterstücke schreiben, auf der Bühne stehen: Gertraud „Traudl“ Leners Leben ist kunterbunt. Anlässlich der Spende ihrer Friseursammlung an das Haller Stadtmuseum blickt die knapp 80-Jährige darauf zurück – aber vor allem nach vorne.
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