Bei Sturz verletzt
Flucht vor Polizei: 15-Jähriger in Kufstein mit E-Scooter in Wasserkanal gestürzt
Ein 15-jähriger Jugendlicher hat sich am Samstagabend bei einem Sturz mit seinem E-Scooter in Kufstein Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Der Jugendliche war gegen 20.30 Uhr in der Maximilianstraße unterwegs, als er eine Polizeistreife wahrnahm, wendete und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr.
Über die August-Scherl-Straße gelangte er auf einen Schotterweg, geriet dort über den Weg hinaus und stürzte in einen trockenen Wasserkanal. Der 15-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)