Flucht vor Polizei: 15-Jähriger in Kufstein mit E-Scooter in Wasserkanal gestürzt

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat sich am Samstagabend bei einem Sturz mit seinem E-Scooter in Kufstein Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Der Jugendliche war gegen 20.30 Uhr in der Maximilianstraße unterwegs, als er eine Polizeistreife wahrnahm, wendete und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr.