Lenkerin war alkoholisiert
Auto überschlug sich in Rietz und stürzte in Bahnunterführung
Eine 22-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall in Rietz verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 1.30 Uhr mit einem Pkw auf einem Radweg. Dabei kam das Auto vom Weg ab, überschlug sich und stürzte in eine Bahnunterführung.
Eine Passantin bemerkte den Unfall und setzte einen Notruf ab. Die Rettung brachte die 22-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik.
Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief laut Polizei positiv. (TT.com)