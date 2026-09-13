Das sind die Hotspots
Ferienende sorgt für Stau und Verzögerungen auf Tirols Straßen
Auf der Brennerautobahn mussten Autofahrer Geduld in beiden Fahrtrichtungen beweisen.
© Webcam Asfinag
Das Ferienende in Tirol und bei unseren nördlichen Nachbarn in Bayern und in Baden-Württemberg sorgt am Sonntag für Stau und zahlreiche Verzögerungen auf Tirols Straßen. Zu Mittag wurden Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn (A13) vor der Europabrücke gemeldet. Der rechte Fahrstreifen musste wegen eines defekten Fahrzeugs gesperrt werden. Der Stau reicht schon auf die A12 zurück.
Auch auf der Fernpassstraße (B179) zwischen Reutte und Wengle wurden erhebliche Verzögerungen gemeldet. Der Zeitverlust belief sich auf eine Stunde. (TT.com)
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