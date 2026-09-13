Ferienende sorgt für Stau und Verzögerungen auf Tirols Straßen

Das Ferienende in Tirol und bei unseren nördlichen Nachbarn in Bayern und in Baden-Württemberg sorgt am Sonntag für Stau und zahlreiche Verzögerungen auf Tirols Straßen. Zu Mittag wurden Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn (A13) vor der Europabrücke gemeldet. Der rechte Fahrstreifen musste wegen eines defekten Fahrzeugs gesperrt werden. Der Stau reicht schon auf die A12 zurück.