Ferienende sorgte für Stau und Verzögerungen auf Tirols Straßen

Das Ferienende in Tirol und bei unseren nördlichen Nachbarn in Bayern und Baden-Württemberg sorgte am Sonntag für Stau und zahlreiche Verzögerungen auf Tirols Straßen. Zu Mittag wurden Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn (A13) in beide Richtungen gemeldet.

Vor der Europabrücke Richtung Bozen musste der rechte Fahrstreifen wegen eines defekten Fahrzeugs gesperrt werden. Der Stau reichte bis auf die Inntalautobahn (A12) zurück. Verkehrsteilnehmer benötigten zeitweise über eine Stunde länger. Auch im Innsbrucker Stadtgebiet zwischen Kranebitten und dem Knoten Innsbruck-Wilten staute es sich. Am Nachmittag löste sich der Stau allmählich auf.