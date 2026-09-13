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Wogen glätteten sich schnell
Lob für Zuschauer nach Polizeieinsatz in Mils: „Vorbildlich verhalten“
Die Milser Kicker ließen es sich am Sonntag beim Teambuilding in Rosenheim gut gehen.
© SC Mils
Von Florian Madl
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