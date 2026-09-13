Paragleiterin prallte in Neustift gegen Stein und wurde schwer verletzt

Eine 35-jährige Paragleiterin ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall in Neustift im Stubaital schwer verletzt worden. Sie prallte kurz nach dem Start mit den Füßen voraus gegen einen Stein und erlitt schwere Verletzungen am linken Bein.

Die Österreicherin war gegen 10.15 Uhr gemeinsam mit einer 34-Jährigen zur Kaserstatt Alm aufgestiegen. Von dort wollten beide mit ihren Gleitschirmen zurück nach Neustift fliegen.