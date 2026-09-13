Frau nach Kollision zwischen Boot und Wassertaxi bei Venedig vermisst

Nach dem Zusammenstoß eines kleinen Fischerboots mit einem Wassertaxi in der Lagune von Venedig wird eine 26-jährige Frau vermisst. Ihr 25 Jahre alter Ehemann wurde schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Samstag auf einem Kanal zwischen der Insel Tessera und dem Flughafen Marco Polo. Der 25-jährige Fischer aus Burano war mit seiner brasilianischen Frau vor Sonnenaufgang mit einem kleinen Boot unterwegs. Dabei kam es zu der heftigen Kollision mit einem Wassertaxi, das in Richtung Flughafen unterwegs war. Der Mann wurde mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und weiteren Verletzungen in das Krankenhaus in Mestre gebracht. Dort wurde er notoperiert und auf der Intensivstation behandelt. Von seiner Frau fehlte am Sonntag jede Spur.

Die Ermittler versuchten unterdessen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Kanal war zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes noch unbeleuchtet und dunkel. Nach ersten Angaben gibt es in dem Bereich keine Kameras, die die Kollision aufgezeichnet haben könnten. Der Fahrer des Wassertaxis soll den Ermittlern gesagt haben, er habe vor dem Aufprall kein anderes Boot wahrgenommen.