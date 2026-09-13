So wird die Woche
Zwischen Spätsommer und Regen: Wetter zeigt sich in Tirol von seiner wechselhaften Seite
Sonnige Tage wie hier vom Glungezer wird es in der neuen Wochen in Tirol auch geben, den Regenschirm sollte man aber nicht unbedingt zu Hause lassen.
© Leserfoto: Simone Schneider/ Springer
Der September zeigt sich in Tirol weiterhin von seiner wechselhaften Seite: Am Montagmorgen sorgen zahlreiche Regenschauer für einen nassen Wochenstart. Schon am Dienstag sorgt jedoch wieder verbreitet sonniges Wetter für spätsommerliche Temperaturen.
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