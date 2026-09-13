Nach verlorener Wette: Tom Kaulitz schenkt Stiefsohn Ferrari

Tom Kaulitz hat seinem Stiefsohn einen Ferrari zum 21. Geburtstag geschenkt – und damit eine alte Wettschuld beglichen. Vor sieben Jahren hatten die beiden bei einer Videospiel-Runde „Mario Kart“ um das ungewöhnliche Geschenk gespielt. Henry gewann – und Kaulitz hielt nun sein Wort. Zum 21. Geburtstag stand am Samstag ein roter Ferrari vor dem Familienanwesen in Los Angeles.

„Oh mein Gott! Jesus Christus“, sagte ihr Sohn in einem von seiner Mutter Heidi Klum auf Instagram veröffentlichten Video. Zu sehen ist auch der rote Sportwagen, der mit einer goldenen Schleife dekoriert wurde. „Dieses Ding ist wunderschön.“