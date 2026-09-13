Babler und Haderlapp warnen bei Brucknerfest vor Folgen von KI

In ihrer Eröffnungsrede gab Maja Haderlapp beim Brucknerfest in Linz zu bedenken, dass Österreich nicht nur zur „politischen und kommerziellen Kolonie einzelner aufgerüsteter Oligarchenstaaten“ werden dürfe. Vizekanzler Babler verwies auf die Gefahren der KI im Kreativsektor.

Linz– Festrednerin Maja Haderlap hat bei der Eröffnung des Internationalen Brucknerfests am Sonntag in Linz Europa zu mehr Eigenständigkeit vor allem im Umgang mit KI aufgerufen: „Europa hat keinen Grund, vor falscher Ehrfurcht zu erstarren, es muss die technologische Handlungsfähigkeit in den wichtigsten Bereichen der gesellschaftlichen Organisation an sich ziehen, um nicht zur politischen und kommerziellen Kolonie einzelner aufgerüsteter Oligarchenstaaten zu werden.“

Es sei kein Geheimnis, dass in ganz Europa systematisch antiquarische Bücher von KI-Unternehmen aufgekauft würden, um ihre Systeme zu trainieren, so die Schriftstellerin. „Das ist schlicht und einfach kulturelle Enteignung, die darauf abzielt, ein Monopol auf kulturelle Meinungssteuerung zu errichten.“

Mit der Implementierung der Künstlichen Intelligenz geht die Durchsetzung einer bestimmten Art von Machtpolitik und Wirtschaft vonstatten, die an den Grundfesten unserer Demokratien rütteln können. Maja Haderlap (Schriftstellerin)

Auch wenn die KI dem Menschen bisher kaum vorstellbare neue Möglichkeiten eröffne, zeige sich, dass „mit der Implementierung der Künstlichen Intelligenz die Durchsetzung einer bestimmten Art von Machtpolitik und Wirtschaft vonstattengeht, die an den Grundfesten unserer Demokratien rütteln können“.

Fordert Korrektur

Es gebe eine Grenze, die man nicht überschreiten solle, warnte Haderlap. „Das Verhältnis Mensch-Maschine braucht eine Korrektur“, man müsse einen Weg finden, „die Systeme auf eine menschennützliche und ressourcenschonende Weise zu nutzen, in der unsere Rechte und unsere Würde gewahrt bleiben“.

Es liege an uns, Schutzmechanismen für Mensch und Natur im Verhältnis zur Künstlichen Intelligenz durchzusetzen und sie sei überzeugt, dass Europa noch längst nicht alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft habe.

Technischer Fortschritt ist nicht automatisch gesellschaftlicher Fortschritt. Vizakanzler Andreas Babler (SPÖ)

Auch Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) kam auf das Thema KI: „Vor kurzem ist mir beim Musikerhören ein Lied vorgeschlagen worden, das von einer KI erzeugt wurde. Und ich musste mich fragen: War die Hoffnung, die wir alle einmal gehabt haben, nicht eine ganz andere? Nämlich, dass Maschinen uns Arbeit abnehmen und wir Menschen dadurch mehr Zeit gewinnen für Kreativität, für die Kunst, für die schönen Dinge des Lebens. Nun beginnt künstliche Intelligenz, selbst zu komponieren“ und bringe jene wirtschaftlich unter Druck, „aus deren Werken diese Systeme überhaupt erst gelernt haben“.

Babler: Politiker müssen Weichen stellen

„Technischer Fortschritt ist nicht automatisch gesellschaftlicher Fortschritt“, so Bablers Fazit. Er schlug den Bogen vom Titel des diesjährigen Brucknerfests – „endlich“ - zur Politik, die etwa beim Thema Klimawandel und KI endlich handeln müsse. "Wir Politikerinnen und Politiker sollten den Anspruch haben, Weichen zu stellen, deren Wirken über unsere eigene Zeit hinausreicht", so der Vizekanzler, "wir müssen es jetzt angehen. Und wenn wir es nicht tun, wissen wir, ist es zu spät."

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betonte ebenfalls, dass KI Regelungen brauche, warnte aber gleichzeitig davor, „nicht wieder den europäischen Fehler der letzten Jahre zu begehen“, sich große Ziele zu setzen, aber „noch bevor wir wissen, wie wir diese Ziele erreichen, schon möglichst viel zu reglementieren und dann auch mit großer Lust Verbote zu schaffen, die wir mit einer zur Exzellenz gebrachten Akribie ständig kontrollieren und uns am Ende einbremsen“.

Für die Kultur gab Stelzer die Zusicherung ab, „weiterhin nicht mit Kürzungen und nicht mit Sparprogrammen zu agieren". Die Kultur sei "ein wichtiger Mitgestalter“, sie „spürt, was in der Luft liegt“ und bringe in zunehmend polarisierenden Zeiten Menschen zusammen, betonte er die Bedeutung der Kultur für die Demokratie.

Klassikfestival dauert bis 30. September

Das Klassikfestival dauert bis 30. September. 19 Veranstaltungen im Brucknerhaus und an weiteren Schauplätzen der Stadt Linz stehen auf dem ersten Programm unter dem neuen künstlerischen Leiter Norbert Trawöger. Dieses hat bereits an Bruckners Geburtstag, dem 4. September, mit der „Klassischen Klangwolke“, bestritten von der Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly, begonnen. Zum Abschluss gastieren am 11. Oktober, dem 130. Todestag Bruckners, Franz Welser-Möst und sein Cleveland Orchestra im längst ausverkauften Brucknerhaus.

Weitere sinfonische Höhepunkte sind Konzerte des Bruckner Orchesters Linz unter Markus Poschner (13.9.) und Anna Rakitina (19.9.), Dirigent Philipp von Steinaecker und das Mahler Academy Orchestra (16.9.) sowie das BBC Philharmonic und die BBC Singers unter Dirigentin Anja Bihlmaier mit dem „Brahms Requiem“ (30.9.).

Am 15. September holen Austrofred und das Atalante Quartett Anton Bruckner zurück auf die Erde, wo er für den Herrgott die Musik der Gegenwart erforschen soll („Heast Bruckner“). Am 18. September gastiert Schauspielstar Lars Eidinger gemeinsam mit dem Schlagzeuger George Kranz im Posthof und am 28. September machen Schlagwerker Christoph Sietzen & Motus Percussion die Trendsporthalle des Sportparks Lissfeld zum Konzertsaal.