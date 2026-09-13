12-Jährige in Polling zu zweit auf E-Scooter und schwer gestürzt

Ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter hat sich laut Leitstelle Tirol um 12.36 Uhr am Pollingberg auf der Straße Richtung Polling ereignet. Auf der steilen Straße waren dort zwei 12-jährige Burschen gemeinsam auf einem E-Scooter talwärts unterwegs.

Das ging erst gut, bis einer der beiden laut Polizei wohl den Lenker verrissen hatte. Ein Sturz auf den Asphalt folgte. Anrainer verständigten die Einsatzkräfte. Nach Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Zirl wurden beide 12-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik überstellt. (TT)