Triebwagen blieb liegen
Nächtlicher Einsatz auf Karwendelstrecke: Elf Personen aus Tunnel geborgen
Elf Personen sind in der Nacht auf Sonntag aus einem liegen gebliebenen Triebwagen im Martinswandtunnel evakuiert worden. Verletzt wurde niemand.
Der Triebwagen war auf der Karwendelbahnstrecke von Mittenwald in Richtung Innsbruck unterwegs. Gegen 1.30 Uhr musste er wegen eines technischen Defekts im Tunnel zum Stillstand gebracht werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Zirl brachte die insgesamt elf Personen aus dem Zug. Anschließend schleppten Mitarbeiter der ÖBB den defekten Triebwagen ab. Gegen 6 Uhr war die Karwendelstrecke wieder frei befahrbar. Im Einsatz standen 15 Mitglieder der Feuerwehr Zirl sowie die Einsatzleitung der ÖBB und die Polizei. (TT.com)