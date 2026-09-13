Nächtlicher Einsatz auf Karwendelstrecke: Elf Personen aus Tunnel geborgen

Elf Personen sind in der Nacht auf Sonntag aus einem liegen gebliebenen Triebwagen im Martinswandtunnel evakuiert worden. Verletzt wurde niemand.

Der Triebwagen war auf der Karwendelbahnstrecke von Mittenwald in Richtung Innsbruck unterwegs. Gegen 1.30 Uhr musste er wegen eines technischen Defekts im Tunnel zum Stillstand gebracht werden.