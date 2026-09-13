Tiroler Triathlet Kaindl schrieb mit Platz drei in Tschechien Geschichte

Triathlet Tjebbe Kaindl hat am Sonntag bei der WM-Serie in Karlovy Vary (CZE) einen aus österreichischer Sicht historischen dritten Platz geholt. In 1:51:07 Stunden musste sich der 27-jährige Tiroler nur dem Franzosen Dorian Coninx (1:50:50) und dem Briten Alex Yee (1:51:00) geschlagen geben und schaffte es als erster rot-weiß-roter Athlet in der höchsten Triathlonliga aufs Stockerl. Bei den Frauen zeigte Kaindls engere Landsfrau Therese Feuersinger mit Platz fünf auf.

„Ich hab' so lange von diesem Podiumsplatz geträumt. Jeden Tag und in jedem Training träumte ich davon“, zitierte der Verband in einer Aussendung Kaindl, der in der Weltrangliste nun auf Platz zwölf aufscheint.