Tiroler Gall fuhr auch bei der Vuelta auf das Podest

Felix Gall hat sich seinen zweiten Podestplatz bei einer großen Radrundfahrt nicht mehr nehmen lassen. Der Osttiroler beendete die Vuelta a Espana am Sonntag nach der 21. und letzten Etappe über 112 km mit Start und Ziel in Granada als Gesamtdritter. Geschlagen geben musste sich der 28-jährige Decathlon-Fahrer nur dem Spanier Enric Mas und dem Slowenen Primoz Roglic. Auf den 31-jährigen Sieger fehlten ihm am Ende 2:44 Minuten, Roglic hatte einen Rückstand von 2:15 Minuten.

Am letzten Teilstück der 82. Auflage änderte sich an der Spitze der Gesamtwertung nichts mehr, in den Kampf um den Etappensieg griffen die Topfahrer nicht ein. Diesen sicherte sich der Norweger Tobias Halland Johannessen. Die Zeiten für die Gesamtwertung waren bereits vor der letzten Runde gut zehn Kilometer vor dem Ziel eingefroren worden. Damit kamen die Organisatoren dem Wunsch der Fahrer nach, die auf den gefährlichen Kurs hingewiesen hatten. Mas sorgte für den ersten spanischen Vuelta-Sieg seit Alberto Contador 2014. Der Mallorquiner profitierte davon, dass der klar in Führung liegende Superstar Tadej Pogacar auf der achten Etappe gestürzt war und aufgeben musste.

Gall nach Giro d'Italia wieder am Podest

„Ich hatte während der gesamten Vuelta riesigen Spaß. Alles lief super, ich habe jeden Kilometer genossen“, sagte Mas und fügte hinzu: „Ich habe in all der Zeit viele schwierige Momente erlebt, aber eine Vuelta zu gewinnen, ohne zu leiden, ist unmöglich. Man arbeitet darauf hin, einen solchen Tag zu erleben. Davon habe ich geträumt.“