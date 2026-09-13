Österreichs Musikszene trauert: Papermoon-Gründer Christof Straub mit 57 Jahren gestorben

Der Wiener Musiker, Songwriter und Papermoon-Mitgründer Christof Straub ist am Sonntag im Alter von 57 Jahren gestorben. Straub prägte über Jahrzehnte die österreichische Popmusik und engagierte sich auch als Förderer junger Talente.

Der Wiener Musiker und Songwriter Christof Straub ist laut mehreren Medienberichten am Sonntag im Alter von 57 Jahren gestorben. Der Vater von Zoë Straub – ihres Zeichens u.a. als Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest (ESC) 2016 ebenso musikalisch bewandert – gründete Anfang der 1990er-Jahre zusammen mit Edina Thalhammer das in Österreich über Jahre hinweg erfolgreiche Popduo namens Papermoon.

Mit „Tell Me A Poem“ landete man gleich mit dem Debüt einen veritablen Hit. Es folgten weitere Alben und etwa im Jahr 2006 der Amadeus Austrian Music Award für den Release „True Love“. Zum 20-jährigen Band-Jubiläum legte man das neunte Studioalbum („Wake!“) vor. Drei Jahre später setzte Straub einen Schlussstrich unter Papermoon.

Förderer für Nachwuchstalente

Der am 27. August 1969 in Wien geborene Musiker und Songschreiber war auch rund um den ESC aktiv. Er wählte etwa Österreichs 2017-Starter Nathan Trent mit aus. Außerdem gründete er die Firma Global Rockstar und zeichnete in Kooperation mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt von San Marino für die Auswahl der Kandidaten verantwortlich. Auch als Förderer von Jungmusikern, wie dem Salzburger Sänger Chris Steger und natürlich seiner Tochter Zoë, machte sich Straub verdient.

Zusammen mit Edina Thalhammer feierte Straub in den 90ern große Erfolge. © imago stock&people