Papermoon-Mitgründer Christof Straub gestorben

Christof Straub, Mitgründer der Popband Papermoon, ist unerwartet im Alter von 57 Jahren gestorben. Das berichtete der Kurier (Online) am Sonntagabend. 1991 gründete er gemeinsam mit Edina Thalhammer Papermoon und prägte als Gitarrist, Songwriter und Komponist mehr als zwei Jahrzehnte den unverwechselbaren Stil des erfolgreichen Duos. Das Album "Tell Me A Poem" erreichte Doppelplatin. 2006 wurde Papermoon für "True Love" mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.

Außerdem arbeitete Straub eng mit seiner Tochter Zoë, die Österreich 2016 beim Song Contest vertreten hat und als Sängerin tätig ist, zusammen. "Mit seiner Musik und seiner Kunst hat er nicht nur unser Leben bereichert, sondern das Leben vieler Tausender Menschen berührt und ihnen Freude, Inspiration und unvergessliche Momente geschenkt. Christof wird in unserer Erinnerung weiterleben. Seine Musik wird uns weiterhin begleiten", teilte seine Familie dem Kurier in einer Aussendung mit. (APA)