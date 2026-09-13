Autos kollidierten bei Überholmanöver in Pfafflar: Fünfjährige erlitt Kopfverletzungen

Ein fünfjähriges Mädchen erlitt bei dem Unfall auf der Hahntennjochstraße Verletzungen am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Kollision zweier Autos auf der Hahntennjochstraße in Pfafflar ist am Sonntagnachmittag ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Eine 28-jährige Einheimische war gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter in Richtung Imst unterwegs. Das Mädchen saß auf dem Beifahrersitz. Kurz vor einer engen Kurve setzte die Frau laut Polizei zum Überholen an. Im vorausfahrenden Auto saßen eine 57-Jährige und ihr 59-jähriger Ehemann. Während des Überholmanövers kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Das Auto des Ehepaares wurde durch den Zusammenstoß gegen die Böschung geschleudert. Der Pkw der 28-Jährigen kam dahinter zum Stillstand. Das Kind erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf. Die Rettung brachte es ins Krankenhaus Zams. Die drei Erwachsenen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.