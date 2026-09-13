Lotto-Achtfachjackpot gleich dreimal geknackt: Gewinner teilen sich 10,9 Millionen Euro

Nach sieben Ziehungen ohne Sechser wurde am Sonntag auch der zweite Achtfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte geknackt. In Tirol tippte niemand die sechs Richtigen.

Der zweite Achtfachjackpot in der Geschichte von „Lotto 6 aus 45“ ist geknackt. Bei der Ziehung am Sonntag tippten drei Spielteilnehmer:innen die sechs Gewinnzahlen 2, 7, 11, 16, 34 und 42 richtig und gewinnen jeweils 3.640.038,40 Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Sonntagabend.

Die Sechser wurden in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland erzielt. In Niederösterreich und der Steiermark gelang der Millionentreffer mit einem Normalschein, im Burgenland mit einem Quicktipp.

Zuvor hatte es sieben Ziehungen in Folge ohne Sechser gegeben. Im Jackpot lagen knapp elf Millionen Euro. Nach Angaben der Österreichischen Lotterien wurden für die Sonntagsziehung rund 8,3 Millionen Tipps abgegeben.

Zwölf Millionen Euro bisher nicht abgeholt