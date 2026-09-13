Mann schwer verletzt
Schwerer Alpinunfall in Gschnitz: 31-Jähriger stürzte rund 100 Meter ab
Ein 31-jähriger Bergsteiger ist am Samstag beim Abstieg von der Inneren Wetterspitze in Gschnitz rund 100 Meter abgestürzt. Er erlitt schwerste Verletzungen.
Der Deutsche war nach Angaben der Polizei mit zwei Bergsteigern unterwegs, die er zuvor nicht gekannt hatte. Die drei stiegen gemeinsam vom Gipfel ab. Der 31-Jährige ging voraus und gelangte gegen 17 Uhr zu einer abschüssigen, mit einem Sicherungsseil versehenen Stelle. Dort trat er ins Leere und stürzte ab.
Die beiden Begleiter konnten nicht zu dem Verletzten hinuntersteigen und alarmierten sofort die Leitstelle Tirol. Die Besatzung des Notarzthubschraubers „Martin 8“ barg den Mann und flog ihn in die Klinik Innsbruck. (TT.com)