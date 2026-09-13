Schwerer Alpinunfall in Gschnitz: 31-Jähriger stürzte rund 100 Meter ab

Der Deutsche war nach Angaben der Polizei mit zwei Bergsteigern unterwegs, die er zuvor nicht gekannt hatte. Die drei stiegen gemeinsam vom Gipfel ab. Der 31-Jährige ging voraus und gelangte gegen 17 Uhr zu einer abschüssigen, mit einem Sicherungsseil versehenen Stelle. Dort trat er ins Leere und stürzte ab.