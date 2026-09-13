Felskopf brach aus: Kletterin im Zillergrund gegen Felsen geschleudert

Eine 47-jährige Kletterin ist am Sonntagvormittag an der Grundschartner-Nordkante im Zillergrund mehrere Meter abgestürzt. Die Tschechin schlug dabei mit dem Rücken gegen den Felsen und verletzte sich.

Die Frau war gegen 6 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Personen von der Bodenalm zu der Klettertour aufgebrochen. Gegen 8.30 Uhr erreichte die Gruppe den Einstieg und teilte sich in zwei Seilschaften auf. Die 47-Jährige kletterte in der zweiten Seilschaft voraus. Am Ende der dritten Seillänge brach laut Polizei ein Felskopf aus, der mit einer Bandschlinge als Sicherung am Standplatz gedient hatte. Dadurch stürzte die Kletterin vier bis fünf Meter bis zur nächsten Zwischensicherung ab und prallte mit dem Rücken gegen den Felsen.