Trump kündigt Aufhebung von Zöllen auf irischen Whiskey an

Nach dem Ende der Zölle auf schottischen Whisky will US-Präsident Donald Trump nun auch die Einfuhrgebühren für das irische Pendant für nichtig erklären. Er kündigte eine Abschaffung der Importaufschläge für irischen Whiskey nach einem Gespräch mit dem Taoiseach - dem irischen Regierungschef Micheál Martin - am Rande eines Golfturniers im irischen Doonbeg an. Die Spirituose wird derzeit wie viele andere EU-Importe in die Vereinigten Staaten mit 15 Prozent verzollt.

Regierungschef Martin und der irische Spitzen-Golfer Shane Lowry hätten ihn auf den Zoll angesprochen, sagte Trump zum Abschluss seines Irland-Besuchs auf einem Golfplatz, der seiner Familie gehört. "Und alle haben mich ständig damit genervt und gesagt: 'Würdest du mir einen Gefallen tun? Es ist so unfair, was da vor sich geht.'" Alle hätten ihn gebeten, den Zoll zurückzunehmen. "Und ich sagte im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika: Ich werde die Zölle auf irischen Whiskey aufheben", sagte Trump unter lautem Jubel der Menge.

Im Mai hatte Trump bereits "zu Ehren" des britischen Königspaars schottischen Whisky von Zöllen ausgenommen. Zuvor waren diese mit zehn Prozent verzollt worden. "Der König und die Königin haben mich dazu gebracht, etwas zu tun, das niemand sonst geschafft hat, ohne mich überhaupt darum zu bitten!", schrieb Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla in den USA auf der Plattform Truth Social.

Trumps damalige Zollaufhebung betraf auch den Handel von Holzfässern. Zwischen Schottland und dem US-Staat Kentucky gibt es eine tief verwurzelte Partnerschaft in der Destillerie. Während echter Bourbon in den USA ausschließlich in neuen Eichenholzfässern reifen darf, gibt es für Scotch keine entsprechende Vorschrift. Nach der Bourbon-Herstellung haben die Produzenten keine Verwendung mehr für ihre Fässer - diese gehen dann oft nach Schottland, da die dann gebrauchten Fässer weniger Holzaromen abgeben und dem Whisky subtilere Geschmacksnoten verleihen.