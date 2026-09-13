Außenministertreffen zu Straße von Hormuz im Oman verschoben

Das für diesen Montag geplante Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman ist nach Angaben aus Maskat verschoben worden. Die sei "im Interesse des Konsenses" geschehen, ließ der omanische Außenminister Badr al-Busaidi am späten Sonntagabend auf der Plattform X wissen. Berichten zufolge war ursprünglich geplant gewesen, dass bei dem Treffen der Iran und der Oman eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Straße von Hormuz vorstellen sollten.

Man setze sich weiterhin für "einen Dialog ein, der Stabilität und dauerhafte Zusammenarbeit" in der Region fördere, schrieb er weiter. Weitergehende Angaben zu Gründen und einem neuen Zeitpunkt für eine Zusammenkunft nannte er nicht. Ein Vertreter des iranischen Außenministeriums bestätigte, dass Teheran und Maskat "auf Wunsch einiger Länder der Region" vereinbart hätten, das Gipfeltreffen zu verschieben, wie die iranische Nachrichtenagentur FARS mitteilte.

Der Inselstaat Bahrain, der im Krieg massiven iranischen Raketenangriffen ausgesetzt war, hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, das Treffen zu boykottieren. Die anderen Golfstaaten seien lediglich eingeladen gewesen, um über die Einzelheiten der Vereinbarung informiert zu werden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr vor der Absage des Treffens.

Der gut vernetzte Journalist Barak Ravid schrieb auf X unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter einer der Golfstaaten, dass Saudi-Arabien Änderungen am omanisch-iranischen Vorschlag bezüglich der Straße von Hormuz eingereicht habe. Demnach habe Riad Bedenken geäußert, dass die vorgeschlagene Formulierung "effektiv einen neuen Status quo in der Straße etablieren könnte, der weder für Saudi-Arabien noch für die übrigen Golfstaaten akzeptabel wäre".

Auch das gut informierte Webportal "amwaj" berichtete im Vorfeld über Spannungen unter den geladenen Staaten. Die Vereinigten Arabischen Emirate etwa wollen nicht ihren Außenminister schicken, sondern lediglich einen Staatssekretär.