Schweden-Wahl: Enges Rennen zwischen Links und Rechts

Der Ausgang der Parlamentswahl in Schweden ist auch nach der Auszählung fast aller Stimmen noch völlig ungewiss. Die von den Sozialdemokraten angeführte Opposition kam am frühen Montagmorgen nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen auf 175 Sitze, nur ein Sitz mehr als die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Ulf Kristersson. Beide Seiten zeigten sich bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erlitten Verluste.

"Wir haben noch kein endgültiges Ergebnis", sagte Kristersson in der Nacht auf Montag vor Anhängern seiner Moderaten Sammlungspartei in Stockholm. "Die Frage, welche Regierung Schweden in den kommenden Jahren führen wird, bleibt offen."

Weiter sagte der konservative Ministerpräsident, dessen Mitte-Rechts-Koalition von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten unterstützt wird: "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass diese Regierung die allerbeste für unser Land sein wird."

Er werde jedoch die Bemühungen der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin Magdalena Andersson respektieren, mit den drei anderen linken Parteien eine Regierung zu bilden, sollte das äußerst knappe Ergebnis Bestand haben. Allerdings gebe es innerhalb des Bündnisses unüberbrückbare Differenzen - insbesondere zwischen der Linkspartei und der Zentrumspartei.

Laut dem schwedischen Sender SVT sind die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson mit 28,0 Prozent der Stimmen trotz Verlusten neuerlich klar stärkste Kraft im Parlament. Den Prognosen zufolge büßten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit 17,6 Prozent erstmals seit ihrem Einzug ins Parlament im Jahr 2010 an Zustimmung ein. Kristerssons Moderate Sammlungspartei konnte mit leichten Zugewinnen auf 19,9 Prozent Platz zwei zurückerobern.

Kristersson führt bisher eine Minderheitsregierung aus seiner Partei, den Christdemokraten und den Liberalen an, die im Parlament auf die Stimmen der Schwedendemokraten angewiesen ist. Die Rechtspopulisten mit ihrem Vorsitzenden Jimmie Akesson, die in den Umfragen vor der Wahl bei rund 20 Prozent gelegen hatten, wollten nun zum ersten Mal mitregieren, mussten überraschend Verluste hinnehmen.

Kristersson hatte während seiner vierjährigen Amtszeit in Meinungsumfragen stets zurückgelegen. In den letzten Wochen des Wahlkampfs holte er aber auf, während die Sozialdemokraten an Boden verloren.

Im Wahlkampf hatte Kristersson ein Tabu gebrochen und erklärt, er werde die Schwedendemokraten mit Wurzeln im neonazistischen Randbereich in die Regierung holen, um eine Mehrheitskoalition zu bilden. Die Wahl wird von vielen als Abstimmung über die Schwedendemokraten angesehen.

Bei der Wahl war ein enges Rennen erwartet worden. Das linke Lager wird angeführt von der Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, die auf ein Comeback als Regierungschefin hofft. Trotz des offenen Wahlausgangs erklärte sie sich am frühen Montagmorgen bereit, die Regierungsführung zu übernehmen.

"Es sieht nach einem sehr knappen Rennen aus", sagte Andersson nach der Wahl vor Anhängern. "Wir Sozialdemokraten werden stets bereit sein, Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen." Weiter sagte sie: "Derzeit liegen wir in Führung." Sollte sich der hauchdünne Vorsprung bestätigen, werde Schweden "eine neue Regierung haben".

Im Falle eines Wahlsiegs des rechten Blocks war eine vergleichsweise unkomplizierte Regierungsbildung erwartet worden. Sollte sich der Vorsprung der linken Opposition in den Hochrechnungen bestätigen, wird wegen teils sehr unterschiedlicher Positionen der vier Parteien mit längeren Verhandlungen gerechnet.

Rund acht Millionen Schwedinnen und Schweden waren aufgerufen, abzustimmen. Im Wahlkampf ging es unter anderem um die Herausforderungen des Landes im Umgang mit Migration, um Bandenkriminalität und um eine Verschärfung des Strafrechts. Aber auch um die Frage, ob die Rechtspopulisten in Schweden erstmals Teil einer Regierung werden könnten.

Schweden war lange eines der einwanderungsfreundlichsten Länder Europas, bis Kristersson mit Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten vor vier Jahren an die Macht kam. Die Regierung schaffte dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge ab, verschärfte die Sozialhilferegeln und trieb die Abschiebung von Personen ohne Aufenthaltsrecht voran.